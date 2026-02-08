Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Em Família - 8 de fevereiro de 2026

Hoje às 11:15
Em Família - 8 de fevereiro de 2026

Com Idevor Mendonça e Mónica Jardim.

Menos um recruta na base! Saiba quem abandonou a 1ª Companhia

1ª Companhia
Ontem às 23:23

Cláudio Ramos reage à saída de um dos rostos mais acarinhados da TVI: «Está frágil de saúde»

Dois às 10
6 fev, 14:54

O Comandante já fez a escolha: Medalha de Bravura e Resiliência foi entregue a estas recrutas

1ª Companhia
Ontem às 23:35

Na reta final do programa, há uma concorrente que ganha fôlego. Eis as novidades do ranking de popularidade

1ª Companhia
6 fev, 09:52

Quem é a noiva de Raquel Tillo? Conheça a mulher que conquistou o seu coração

Novelas
5 fev, 18:22

«Já fui traída várias vezes»: Atriz famosa confessa desilusão no amor e pede que não a deixem casar-se outra vez

V+ TVI
6 fev, 11:57

1ª Companhia - Gala - 7 de fevereiro de 2026

1ª Companhia
Ontem às 21:25

A Protegida - Óscar e Isabel entram em choque absoluto

A Protegida
Hoje às 00:00

Melhoria do estado do tempo no domingo será passageira: nova tempestade chega a Portugal na segunda

TVI Jornal
Ontem às 14:12

Imperdível! Marta Cardoso revela resultado do teste de gravidez de Noélia

1ª Companhia
Ontem às 19:39

A chorar de rir! Recrutas e Instrutor Marques perdem a postura com a voz de comando de Filipe Delgado

1ª Companhia
6 fev, 15:55

Amor à Prova - Surge um grande problema que deixa o transplante de Nico em risco

Amor à Prova
6 fev, 21:50
TVI Jornal - 8 de fevereiro de 2026

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Querido Mudei a Casa - 8 de fevereiro de 2026

Querido, Mudei a Casa!
Hoje às 12:10

Em Família - 8 de fevereiro de 2026

Em Família
Hoje às 11:15

Missa - Igreja do Convento de Santo António dos Capuchos - 8 de fevereiro de 2026

Missa
Hoje às 10:00

Diário da Manhã - 8 de fevereiro de 2026

Diário da Manhã
Hoje às 07:35

Vai ou Racha - 8 de fevereiro de 2026

Vai ou Racha
Hoje às 00:25
Vem aí em «Amor à Prova»: Tomás despedaça o coração de Nico, após o transplante

Novelas
6 fev, 09:00

Vem aí em «Terra Forte»: Dudu sugere a Rosinha viverem em incesto

Novelas
6 fev, 09:41

Noivo de Matilde Reymão faz apelo pelas vítimas das tempestades: «Não sabíamos que estava assim tão mau»

Novelas
6 fev, 16:07

Bárbara Norton de Matos fica em pânico com a filha mais nova: «Perdeu os sentidos»

Novelas
5 fev, 17:05

Quem é a noiva de Raquel Tillo? Conheça a mulher que conquistou o seu coração

Novelas
5 fev, 18:22

Vem aí em «Amor à Prova»: Já há data para o casamento de Cris e Sara

Novelas
6 fev, 10:25