Em Família - 8 de novembro de 2025

Hoje às 09:15
Em Família - 8 de novembro de 2025 - TVI

Com Idevor Mendonça e Mónica Jardim

02:40

Avião mistério sobrevoa a casa: «Deu para esclarecer muita coisa»

Secret Story
Hoje às 14:07
1
03:22

Novo avião sobrevoa a casa - e os concorrentes recebem castigo severo

Secret Story
Há 3h e 29min
2

Simone engravidou aos 15 anos. Os pais souberam através de uma terceira pessoa: «Passou de criança a mulher»

Dois às 10
Ontem às 13:52
3
03:18

Inédito. Pedro Jorge aborda Marisa: «A tua postura corporal diz tudo»

Secret Story
Hoje às 09:39
4

Simone foi mãe aos 16 anos

Dois às 10
Ontem às 13:48
5
03:34

Emocionante: Esta foi a reação de Pedro ao ver Marisa em lágrimas

Secret Story
Hoje às 15:19
6
Está a caminho uma nova edição do Secret Story. Inscreva-se aqui

2 nov, 22:44

De Miss Portugal a estrela de TV: o percurso inspirador de uma mulher que nunca desistiu

V+ TVI
Ontem às 12:02

A 1ª Companhia está de regresso à TVI - e esta foi a reação efusiva de um ex-concorrente de reality

Secret Story
Ontem às 12:02

Famoso cantor português vai mesmo para a prisão. Este é o vídeo que o condenou

Dois às 10
Ontem às 12:25

Família de Mickael Carreira e Laura Figueiredo vive susto em termos de saúde: «A minha alma saiu do meu corpo»

Novelas
Ontem às 12:59

Ana Cristina e Raquel põem fim à amizade? A discussão que está a dar falatório

Secret Story
Há 1h e 24min

Secret Story - Extra - 07 de novembro de 2025

Secret Story
Ontem às 23:55

Grávida? Rumores sobre Marisa deixam Pedro em 'maus lençóis'

Secret Story
Há 1h e 41min

Pedido de namoro à vista! Fábio mostra-se cada vez mais derretido com Liliana

Secret Story
Há 1h e 30min

Secret Story Diário - 8 de novembro de 2025

Secret Story
Há 2h e 44min

TVI Jornal - 8 de novembro de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Ganha Já - 8 de novembro de 2025

Ganha Já
Hoje às 12:10

Em Família - 8 de novembro de 2025

Em Família
Hoje às 09:15

Diário da Manhã - 08 de novembro de 2025

Diário da Manhã
Hoje às 07:00

Mariana - 08 de novembro de 2025

Mariana
Hoje às 02:00
Vem aí em «Terra Forte»: Flor desiste de lutar pela herança?

Novelas
Ontem às 08:57

Vem aí em «A Protegida»: Jorge faz mal a Carlota?

Novelas
Ontem às 09:59

«Engravidar nos próximos meses?»: Diogo Amaral deixa a dúvida sobre possível gravidez de Jessica Athayde

Novelas
Ontem às 11:20

Irreconhecídel! Ator famoso perde 10 quilos em cinco meses

Novelas
6 nov, 16:43

Vem aí em «Terra Forte»: Flor confronta Sammy e Álvaro após ouvir conversa suspeita

Novelas
Ontem às 10:09