Ontem às 15:45

No «Em Família», recebemos os finalistas desta edição do Big Brother, exceto Hugo Andrade que não pôde estar presente. Francisco Monteiro revela que voltou a falar com Márcia Soares por mensagens mas não correu bem.Márcia Soares fala sobre beijo na boca de Joana Sobral a Francisco Monteiro. A finalista e Joana Sobral admitem sentirem desilusão uma pela outra.