Há 51 min

No «Goucha», recebemos o ator Adriano Toloza, que dá vida ao papel de 'Heitor' na novela da TVI «Cacau». O nosso convidado fala-nos do início da sua carreira na representação, nomeadamente com atores muito reconhecidos do público como os brasileiros António Fagundes e Suzana Vieira. Manuel Luís Goucha provoca o ator sobre se este está solteiro ou não.