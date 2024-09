Em lágrimas, Bernardina Brito recorda primeiro momento com o companheiro após a gala final do «Dilema»: «O que me custa mais...»

Há 2h e 34min

No «Goucha», recebemos Bernardina Brito, a finalista que conquistou o segundo lugar do «Dilema», e diz ter ficado feliz com a vitória de David Diamond, apesar do que as pessoas possam pensar. A ex-concorrente recorda o primeiro momento que teve com o seu companheiro Pedro na última gala do reality show e não contém as lágrimas. A nossa convidada fala-nos da sua relação com o companheiro.