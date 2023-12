Hoje às 11:12

No «Conta-me», o ator e cantor Cifrão, não contém a emoção ao falar-nos da palavra mais importante para si: «A palavra mais importante para mim vai ser sempre a "família», e quando digo família, são os amigos que nós escolhemos. As pessoas que nos rodeiam», revela. Recorde-se que Vítor Fonseca (mais conhecido como Cifrão) integrou o novo elenco da nova temporada de «Morangos com Açúcar».