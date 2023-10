Há 1h e 22min

No Dois às 10, conhecemos a história de Marisa, que sofreu de violência doméstica durante 14 anos, recordando momentos muito traumáticos e violentos da relação com o pai dos filhos. Ao ouvir o relato nos bastidores do programa, a filha de Marisa entra em direto, desfeita em lágrimas, para abraçar a mãe.