Há 3h e 28min

No «Goucha», ouvimos o testemunho comovente de Filipa de Castro, que esteve casada 12 anos com o jogador de futebol Beto. Em lágrimas, Filipa diz que há 9 anos que 'não existe o pai Beto', indicando que o mesmo despreza os filhos. A nossa convidada fala-nos do que significava ser mulher de um jogador de futebol e do preconceito que existe.