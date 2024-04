Em lágrimas, Ilona Matviychuk recorda aborto espontâneo que sofreu há 3 meses: «Comecei com muitas dores...»

Há 58 min

No «Goucha», recebemos Ilona Matviychuk, a última concorrente expulsa do «Big Brother 2024». Vemos imagens do casting da ex-concorrente e depois a nossa convidada fala-nos da sua infância passada na Ucrânia. Aos 6 anos, os pais de Ilona mudam-se para Portugal e esta fica a viver com uma avó na Ucrânia. Aos 16 anos, a ex-concorrente chega a Portugal, mais precisamente, a Braga, onde ficou a viver. A nossa convidada recorda o aborto espontâneo que sofreu há cerca de 3 meses.