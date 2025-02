Há 2h e 49min

No «Dois às 10», João Ricardo conversa com Cláudio Ramos e Cristina Ferreira sobre a sua desistência do programa "Secret Story - Desafio Final". João Ricardo justifica a sua saída com o cansaço físico e mental que tem vindo a acumular. A falta de descanso e as provas também contribuíram para a sua decisão de abandonar a competição.