Em lágrimas, Leonor grita a Gaspar: «Porque é que fizeste isto? Foi para te vingares de mim?»

Há 3h e 11min

Em «A Fazenda», Gaspar (Nuno Lopes) olha muito confuso para Leonor (Dalila Carmo) a dizer-lhe que ficou ferida de morte com ele por ele ter enviado um e-mail para Alba (São José Correia) e para as filhas a contar que foi ela a responsável pela morte de Rita. Gaspar admite a Leonor ter escrito um e-mail para ela, onde falava do segredo dela de ser responsável pela morte de Rita, mas assevera-lhe que não o mandou, não se lembrando exatamente do que disse por ter bebido de mais. Leonor diz-lhe que o e-mail seguiu mesmo para Alba e para as filhas, culpando-o por lhe ter arruinado a vida. Gaspar fica desolado e confuso.