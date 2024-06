Em lágrimas, mãe de Igor Silva confessa: «Vou todos os dias ao cemitério para conversar com ele»

Ontem às 18:20

No «Goucha», recordámos o caso do jovem Igor Silva, que foi esfaqueado durante os festejos do FC Porto em 2022. Em estúdio, recebemos Augusta Sousa, mãe desta vítima, que teve 8 filhos com um homem da qual sofria violência doméstica. A nossa convidada recorda o que aconteceu nessa madrugada fatídica do dia 8 de maio de 2022, e explica-nos os acontecimentos que poderão ter levado a esse desfecho. Os responsáveis da morte de Igor foram condenados a 18 e 20 anos de prisão. Acompanhámos a ida de Augusta ao cemitério, onde visita o seu filho todos os dias.