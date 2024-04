Em lágrimas, mãe recorda dia em que o filho quase morreu afogado: «Nesse dia, perdi o meu filho e ele nasceu de novo»

Hoje às 16:55

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Daniela Santos e Ruan Santos, pais do pequeno Arthur, que aos 7 anos ficou em estado vegetativo após um afogamento. Os pais brasileiros começam por recordar o nascimento do filho e a vinda para Portugal e falam de como era a vida da criança antes do acidente que o deixou em estado vegetativo. A mãe, em lágrimas, recorda o dia fatídico em que se deu o afogamento da criança na piscina.