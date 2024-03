Há 1h e 51min

No «Goucha», recebemos Marie, ex-concorrente do Big Brother Famosos. A nossa convidada fala-nos do facto de sentir que houve pessoas que se aproveitaram de si, e como isso a levou a uma depressão. A ex-concorrente comove-se ao recordar as críticas duras que sofreu, e fala-nos deste lado negro da fama.