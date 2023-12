8 dez, 10:08

No «Dois às 10», recordamos Nuno Graciano. Um grande nome da televisão portuguesa partiu ontem, aos 54 anos.

Recebemos Miguel Azevedo, Tânia, Melão e Bernardo Sousa, colegas do «Big Brother Famosos», que relembram com carinho várias palavras do apresentador.

«Um amor incondicional que jamais se apagará», afirma Miguel Azevedo.