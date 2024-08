Ontem às 23:23

Em «Festa é Festa», Lenita (Sofia Grillo) está entusiasmada a preparar o jantar com Teixeira (Rui Melo). Rufino (Carlos Cunha) vai ter com ela e diz-lhe que não o pode abandonar, pois não tem mais ninguém. Lenita acaba por ficar com pena de Rufino.