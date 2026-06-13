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Em lágrimas, Sofia suplica a Anita: «Não me deixe sozinha»

Há 1h e 37min
Em lágrimas, Sofia suplica a Anita: «Não me deixe sozinha» - TVI

Em «A Protegida», Anita (Marina Mota) mexe na sua aliança e Fernando diz-lhe que a sua ainda tem o nome dela. Anita não quer voltar a tomar os comprimidos, pois prefere enlouquecer, mas continuar a ver Fernando, do que continuar lúcida e deixar que as pessoas a magoem. Sofia vê Anita a falar sozinha e fica preocupada. Anita já contou a Sofia que tem alucinações, mas decidiu não tomar os comprimidos, porque prefere viver assim. Sofia diz que isso vai acabar por afetar o trabalho e tem muita gente dependente dela. Anita revela que quando isso acontecer, passa tudo para Sofia, pois é a única que se preocupa com ela e Hector não é boa pessoa.
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