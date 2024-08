Em menos de dois anos Joana perdeu o marido, a mãe e a melhor amiga - Veja a conversa completa

Há 1h e 7min

No «Dois às 10», conhecemos a história de Joana Correia, a nossa convidada perdeu o marido, uma amiga que era como uma irmã e a mãe em pouco mais de um ano. A vida levou-lhe pessoas que amava, mas acredita que se lhe aconteceu a ela foi porque tinha de acontecer. Joana conta que tudo estava bem até 2020, altura em que o marido descobriu o cancro no pâncreas. Refere que foi operado e a esperança voltou à vida do casal. Mas 6 meses depois o cancro voltou, desta vez com metástases no fígado e Fernando não resistiu.

Pouco tempo depois da morte do marido de Joana, Cláudia, mais conhecida por baixinha, a melhor amiga, descobre que também tem cancro no pâncreas com metástases no fígado. A baixinha durou 4 meses e nessa altura Joana achou que as pessoas que estavam próximas dela estavam a partir. Por essa razão decidiu afastar-se de todos. Enquanto lutava para se reerguer, em 2023 Joana perde a mãe, vítima de AVC. Pela 2ª vez viu alguém morto.