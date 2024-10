Há 2h e 17min

No último domingo, a “Casa dos Segredos” despediu-se de Flávia, que foi expulsa do programa com 22% dos votos, tornando-se assim na sexta participante a abandonar a competição. Conhecida pela sua personalidade forte, Flávia não conseguiu conquistar o apoio do público para continuar no jogo. Hoje é nossa convidada para falar do seu percurso quer no jogo, quer na vida.