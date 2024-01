Em primeira mão: ouça a canção que Ruben Aguiar escreveu dentro da prisão

Há 2h e 8min

Ruben Aguiar é um dos músicos mais requisitados na Madeira. Com milhares de visualizações no Youtube, ‘A música do Gago’ é a canção mais conhecida de Ruben Aguiar e a que mais visibilidade lhe deu. Quando está no auge da sua carreira, Ruben sofreu um revés na sua vida. É acusado de tentativa de homicídio, algo que rejeita completamente. Diz ter sido atacado e com medo fugiu do local, sem se aperceber que passou por cima do pé do sujeito: «Não me apercebi que passei por cima».

Tudo acontece num posto de combustível em Alcochete. Saiu em contramão e um individuou acusa Ruben de o ter atropelado. O cantor foi detido no aeroporto da Portela e levado a Tribunal. Foi-lhe aplicada a medida de coação mais gravosa. Esteve dois meses no estabelecimento Prisional do Montijo. Neste momento encontra-se em prisão domiciliária na sua casa no Funchal. Diz estar a ser vítima de uma injustiça, fala do que passou na prisão e nestes últimos meses que define como sendo um pesadelo.

Ruben Aguiar falou ainda da mulher, o grande amor da vida dele, e dos filhos e de como todos viveram estes tempos dramáticos