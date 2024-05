«Em terra incerta» - Clara comprou uma casa móvel e agora o dono do terreno quer expulsá-la

Há 3h e 17min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Em terra incerta».

Clara Cerqueira é dona de uma casa de campo móvel, que comprou a Firmino Duarte e que a utiliza para fins de semana e férias. Recentemente, foi surpreendida com uma notícia: 6 meses para entregar a casa e o terreno. No contrato que tinha feito, ficou a constar que Clara podia utilizar o terreno, que pertencia a Firmino, que recentemente vendeu o terreno a uma empresa espanhola. Agora, esta empresa quer o despejo de todas as casas móveis. Clara não aceita a indemnização que lhe é proposta.