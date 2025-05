Em tribunal, Lukenia faz acusações: «Ela matou uma criança por negligência»

Há 1h e 44min

Em «A Fazenda», Lukenia (Rita Cruz) discursa sobre sempre ter sido maltratada por Gaspar (Nuno Lopes) enquanto estiveram juntos e que teve de suportar tudo aquilo por ela e o filho estarem nas mãos dele. Gaspar diz furioso que Lukenia só está a dizer mentiras, mas o juiz manda-o conter-se. Lukenia começa depois a falar de Gaspar ter planos de fugir com Leonor (Dalila Carmo) para a safar do crime de ter matado uma criança. Todos ouvem chocados. Gaspar pede desculpa com o olhar a Leonor.