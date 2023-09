Ema deixa Matias e Bárbara muito preocupados

Ontem às 22:55

Matias (José Fidalgo) diz a Manuela (Helena Isabel) que Rafael (Fernando Rodrigues) anda a esconder alguma coisa que pode levar a que tenha de sair de CEO da empresa. Carocha (Pedro Rovisco) revela por fim que Rafael anda a esconder ter uma acusação de assédio sexual. Matias diz que vai expor publicamente Rafael se a acusação de assédio for verdade, deixando Manuela muito preocupada.

Guida (Rita Nascimento) faz um tweet a dizer odiar Jaime (Fernando Pires), que a observa abalado da porta.

Nando (Diogo Fernandes) estaciona o carro num bairro de gama média. Diz a Flor para esperar ali um pouco no carro. Um polícia que está a fazer a ronda aproxima-se do carro.

Mia (Filipa Pinta) alerta Roberto (Paulo Pires) que Isabel pode acordar a qualquer momento. Acto imediato, Isabel sai sonolenta do quarto. Roberto finge beijar Mia para disfarçar estar ali, Mia aproveita para o beijar mesmo.

Matias conta a Bárbara (Madalena Brandão) que Rafael está sob suspeita de assediar uma estagiária. Ambos ficam aflitos que ele tente fazer alguma coisa a Ema (Catarina Rebelo).

Xavier (Tiago Teotónio Pereira) diz a Mosca que vai pedir a Jaime para ir viver para casa dele uns tempos. Isabel entra à procura de Flor, dizendo a todos já saber que eles lhes estão a mentir sobre ela, ameaçando chamar a polícia se a neta não aparecer.

Maurício (Miguel Bogalho) abre o presente de Carlos para Carlota, vendo um fio com a letra C gravada. Esboça ar muito preocupado.

Matias esboça ar muito aliviado por Ema negar que Rafael tenha tentado algum tipo de avanço com ela na viagem a Madrid. Matias diz a Ema ter percebido que ela é muito importante para ele, olhando-a com intensidade. Matias retrocede nos seus pensamentos e diz a Ema que a vê como uma irmã, Ema olha-o desiludida.

Roberto pega-se com Isabel a dizer que Nando fez tudo o que podia para dar uma vida condigna a Flor depois da filha o ter abandonado com a criança nos braços. Isabel diz que não vai permitir mais que Nando destrua a vida da neta, pegando no telemóvel para ligar para a polícia. Nando e Flor entram nesse momento com Moreno, Isabel olha-os desconfiada.

Simão (Pedro Sousa) abraça Adriana (Joana de Verona) a agradecer-lhe por ter tudo tão bem preparado para a festa de anos de Carlota, Adriana diz estar ali para ajudar no que for preciso. Simão abre surpreso a porta a Zezé (Catarina Siqueira), que entra com um presente para Carlota. Zezé diz a Simão somente ter vindo ali para provar-lhe que Adriana não é quem ele pensa, pondo-lhe no casaco os comprimidos que ela lhe anda a dar para a drogar. Zezé sai rapidamente quando Adriana surge, deixando Simão espantado.

Matias diz a Ema que Rafael contratou um auditor para analisar as contas da empresa. David entra dizendo a Ema que conseguiu tirar a mancha de café, piscando-lhe o olho divertido. Ema sorri com cumplicidade. Matias fica irritado.

Xavier propõe a Jaime mudar-se para casa dele e dividirem as despesas. Jaime aceita.

David diz a Matias que pensou em Ema para o ajudar a pôr ocorrente de todos os movimentos financeiros da empresa, com Ema a dizer poder fazer aquilo sem problemas. Matias sai fulo. David pede a Ema que lhe dê o sue número de telemóvel, argumentando poder precisar de repente de falar com ela.