Ema é atacada após a festa de Ricardo

Há 1h e 34min

Em «Morangos com Açúcar», Festa em casa de Ricardo. Kika (Beatriz Frazão) tenta aproximar-se de Leo e pergunta-lhe se está triste. Ema interrompe a conversa e diz a Leo para irem dançar. Kika fica irritada com aproximação de Leo e Ema.

Ricardo fica incomodado ao ver Ema e Leo a dançar. Ricardo abandona sua própria festa.

Ricardo está visivelmente alterado e apanha Ema sozinha no quarto a mudar de roupa. Ema mostra-se assustada com o comportamento do jovem e tenta afastar-se. No jardim, Leo percebe que Ema pode estar em apuros.

A cena muda para Ema e Ricardo, Ricardo tenta forçar a jovem a fazer algo que ela não quer dizendo-lhe “O que é que ele tem que eu não tenho?”. Ema consegue fugir e abandona a casa a chorar. Ricardo termina festa e expulsa toda a gente de sua casa visivelmente irritado.

Ema está a ir a pé sozinha para casa e sente que está a ser perseguida. Leo, Sancho, Kika e Harry ouvem Ema a gritar.

Ema está a ser atacada por alguém, mas não se perceber quem. Kika liga à polícia.