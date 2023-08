Há 3h e 0min

Em «Queridos Papás», Ema (Catarina Rebelo) diz a Bárbara (Madalena Brandão) ter mesmo de desistir de Matias por o ter apanhado na cama com Diana. As duas ficam espantadas por ser Graça (São José Correia) quem anda à procura de quarto, com esta a disfarçar que está a fazer obras em sua casa.