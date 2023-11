Há 39 min

Em «Queridos Papás», Matias (José Fidalgo) entra com Ema (Catarina Rebelo) em casa de Bárbara (Madalena Brandão) para ela ficar com ela, dizendo que felizmente o acidente dela com o carro não foi grave. Matias pede a Bárbara que tome bem conta dela e não abra a porta a David se ele aparecer por ali. Ema manda Matias embora, agastada. Bárbara comenta que Matias se preocupa muito com ela, Ema acaba por sorrir.