Há 26 min

No «Dois às 10», conhecemos a história de Ema Silva. Ema diz que o ex-marido é o homem da sua vida. Conta como o conheceu, fala do amor que sente por ele e do divórcio. Partilha ainda a mágoa que sente em relação aos filhos por estes nunca a terem procurado. Ema acredita que vai terminar os seus dias com o ex-marido.