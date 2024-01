Ema faz uma cena de ciúmes ao ver Felícia na casa de Matias

Em «Queridos Papás», Matias (José Fidalgo) explica a Ema (Catarina Rebelo) que Felícia (Sofia Grillo) conseguiu infiltrar-se no bar do Quatro Olhos para descobrirem se ele e Elias têm alguma ligação. Ema diz enciumada que Felícia não tem é ajudado nada, saindo irritada. Matias diz a Felícia que a sua ligação com Ema agora é nenhuma por ela andar com Carocha (Pedro Rovisco).