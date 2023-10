23 out, 23:51

Em «Queridos Papás», Bárbara (Madalena Brandão) conta satisfeita a Ema (Catarina Rebelo) que marcou por fim um encontro com Jaime (Fernando Pires). Ema mal a ouve, contando-lhe que apanhou Matias (José Fidalgo) na cama com três mulheres. David (Diogo Branco) diz enciumado a Ema que ela devia parar de falar de Matias, com Ema a explodir a dizer estar sem paciência para ele. David fica atónito.