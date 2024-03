Emanuel: «Os meus filhos são a coisa mais importante da minha vida» - Veja a conversa completa

Há 41 min

No «Dois às 10», conhecemos a história de vida de Emanuel Araújo, o nosso convidado diz que é pai, filho e cuidador. Refere que a mulher ficou doente, inicialmente achavam que seriam uma pneumonia, mas depois perceberam que era cancro. Fernanda faleceu e Emanuel ficou com dois filhos menores, um deles deficiente. Conta que teve de deixar de trabalhar para cuidar de Afonso que tem síndrome de «angelman». Afonso faz várias terapias que ocupam muito tempo na vida de Emanuel. Há 4 anos recebeu os pais em casa e atualmente cuida do pai. A mãe faleceu há 1 ano. Emanuel diz que se os filhos estiverem bem ele está bem. Tem tido várias batalhas e tem conseguido ultrapassá-las e isso é uma vitória enorme, acrescenta.