Emília apanha Álvaro num telefonema suspeito

Há 1h e 32min

Em «Morangos com Açúcar», Emília (Rita Guerner) discute com Gabi (Margarida Corceiro) e depois decide ir à Clínica Navarro, para falar com o pai de Gabi (Margarida Corceiro) e pedir-lhe que interceda por ela, quando o vê a falar com alguém.