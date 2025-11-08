Emoção ao rubro! Catarina tem a missão de vida de encontrar e reunir os seus 6 irmãos

Em «O Momento Certo», conhecemos a história de Catarina, a jovem de 19 anos cresceu com uma revolta: a de saber que
o pai se recusava a vê-la. Depois de treze anos de silêncio, o progenitor reapareceu.Desta vez, com mil promessas e muitas
desculpas. Catarina acreditou e tentou dar-lhe uma nova oportunidade. Mas
depois de muitas chamadas não atendidas desistiu. O número já estava desativado. E o pai… desaparecera mais
uma vez.Mas Catarina percebeu que, tal como ela, os outros irmãos da parte do progenitor poderiam passar pelo mesmo. E
nenhum tinha culpa. Há um ano decidiu que já não queria viver com perguntas sem resposta. Queria encontrar os irmãos
que nunca conheceu. Desde então, tem procurado um a um. Já reencontrou quatro, mas ainda faltam dois. E é isso que
a traz aqui hoje: a esperança de juntar todas as peças do puzzle da sua história, e de poder criar os laços que o pai sempre
cortou.
Há 41 min