Emocionada, mãe de menino autista confessa: «Se tiver que partir, que ele fosse comigo»

Há 3h e 5min

No «Dois às 10», quando Sónia Sousa já não esperava ter outro filho, engravidou do pequeno Valentim.Tudo parecia correr bem até aos 10 meses quando Valentim sofreu uma convulsão. O instinto de mãe percebeu que o filho era diferente. Os pais descobriram que o seu filho sofre de autismo, epilepsia e perturbação do desenvolvimento intelectual. Os nossos convidados imaginam o futuro do filho com muitos desafios, e a mãe de Valentim acaba por se emocionar e dizer que preferia que o filho partisse consigo, do que ficar neste mundo onde as pessoas são «más».