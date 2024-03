Emocionada, Marie explica as razões da sua 'revolta': «Eu sentia muita falta de amor»

Há 2h e 34min

No «Goucha», recebemos Marie, ex-concorrente do Big Brother Famosos. A nossa convidada recorda os momentos mais marcantes da sua vida, nomeadamente o porquê da sua 'revolta', e do facto de sempre ter sentido falta de amor por parte dos pais. Marie explica-nos o porquê de se ter começado a vestir de forma mais extravagante, e não contém a emoção. A ex-concorrente fala da frieza que faz parte da sua educação.