Emocionado, o apresentador Wandson Lisboa revela: «Esta mulher foi tudo na minha vida»

Há 3h e 26min

No «Goucha», recebemos o apresentador Wandson Lisboa, que faz uma retrospetiva da sua vida desde a infância até à mudança do Brasil para Portugal. O nosso convidado recorda que até chegou a «passar fome», e fala-nos do momento em que recebeu a notícia da morte da sua avó, que foi sempre uma mãe para si. Em estúdio, Wandson fala-nos da sua família, isto porque os pais eram muito jovens quando o tiveram, e este foi entregue e criado com os avós. O nosso convidado emociona-se ao recordar a mãe, que já faleceu.