Há 1h e 8min

No Goucha, conhecemos a incrível história de Vicente Pereira, o jovem com Síndrome de Down que se tornou num dos melhores nadadores do mundo. Com o apoio da família e a sua dedicação incansável, Vicente continua a superar barreiras e a inspirar todos aqueles que acreditam que o talento e a perseverança podem ir além de qualquer limitação.