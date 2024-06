Emocionado por ter dado uma casa digna aos pais, Domingos Castro revela: «Falo com a minha mãe todos os dias»

Há 45 min

No «Goucha», ouvimos o testemunho emocionante de Domingos Castro, ex-atleta olímpico. O nosso convidado recorda uma infância muito pobre no seio de uma família numerosa. Domingos recorda que começou a trabalhar muito cedo nas obras. O ex-atleta olímpico, em lágrimas, recorda o gesto de ter dado uma casa digna aos pais para estes viverem. Depois, revela que fala com a sua mãe todos os dias, e que tem muitas saudades de ambos. Apesar de todas as adversidades que passou, Domingos sente-se um homem de sorte.