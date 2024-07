Há 1h e 20min

No «Goucha», recebemos Rui Simões, companheiro da apresentadora de televisão Mafalda Castro. O nosso convidado emociona-se ao falar da sua mãe que precisou de tomar uma decisão que para sempre teve impacto na vida de Rui e do irmão. O locutor fala-nos da causa da morte do pai.