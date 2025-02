Há 43 min

No Goucha, conversamos com Sérgio Rossi. O cantor, que tem 25 anos de carreira, viu o seu nome recentemente envolvido em polémicas, algo que o abalou. Ainda antes de falar do tema, o cantor abordou as sua origens humildes e como a tia Ágata lhe proporcionou uma vida melhor.