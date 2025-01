Há 3h e 22min

No «Dois às 10», Rita e Afonso reencontraram-se no programa e a emoção tomou conta do estúdio. Os ex-concorrentes do «Desafio Final» mostraram a amizade que construiram dentro da casa e como esta se manteve forte após o programa. O abraço entre os dois foi um dos pontos altos do programa.