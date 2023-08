Há 1h e 15min

Em «Festa é Festa», os homens andam pelos jardins do hotel à procura do bar. Quando o encontram, pedem o champanhe mais caro. O Barman tenta avisá-los de que é muito caro, mas eles não querem saber. Albino (Pedro Alves) pede gelo no champanhe e o Barman fica chocado. Fernando (Manuel Marques) e Tomé (Pedro Teixeira) não se ficam atrás e pedem ainda mais pedras de gelo.