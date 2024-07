Empreiteiro não concluiu as obras a tempo, e o apartamento foi ocupado por novo dono. Agora, ninguém se responsabiliza pelo pagamento que falta

Hoje às 16:16

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Fora de prazo». Recebemos Manuel Figueira e Patrícia Nabo. Manuel foi contratado por Patrícia para fazer obras num apartamento dela no valor de 14 mil euros num prazo de dois meses, sendo que Patrícia pagou 4 mil euros à cabeça. Passado três meses, as obras ainda não estavam concluídas, e Manuel ficou a saber que Patrícia tinha vendido o apartamento quando o novo dono lhe perguntou quando é que as obras estariam concluídas, a fim de se mudar. Quando confrontada com Manuel, Patrícia afirmou que não tinha nada a ver com as obras e que não pagaria mais nada, alegando que o prazo da conclusão das obras não tinha sido cumprido. O novo dono do apartamento também não se responsabiliza pelo pagamento em falta, e Manuel sente-se prejudicado e acusa Patrícia de burla. Ouvimos ambas as partes.