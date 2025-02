Empresa reduz salário de 900 para 450 euros e despede funcionária por dificuldade com nova tecnologia

Há 1h e 22min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Inadaptação tecnológica».

Mónica trabalhava como auxiliar de farmácia há 14 anos. Em 2024, Florbela, a diretora da farmácia, decidiu investir num sistema robótico que reduziu a necessidade de trabalho manual. Apesar da farmácia ter disponibilizado várias formações, Mónica nunca conseguiu engrenar nesta tecnologia-

Florbela, ciente das dificuldades, propôs uma redução de contrato para regime de meio tempo, mantendo assim as funções de auxiliar. Mónica rejeitou a proposta, alegando que a redução de horas comprometia o sustento dela, porque implicava uma redução do ordenado de 900 para 450 euros.

Sem alternativas, a diretora despediu a funcionária justificando inadaptação. No entanto, Mónica não concorda com a decisão pois acredita que a implementação do novo sistema alterou todas as funções, algo que não estava previsto no contrato.

Ao tribunal, pede que seja readmitida com nova formação.