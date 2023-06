Há 2h e 56min

No «Dois às 10», ficamos a par do caso de um homem encontrado morto na mala de carro, após ter sido declarado como desaparecido, em Braga. O repórter Bruno Caetano encontra-se no local e dá-nos mais detalhes sobre o sucedido. Entrevistámos a mãe da vítima.