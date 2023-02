Empresário desaparecido há mais de uma semana

Hoje às 13:32

No «Dois às 10», abordamos os detalhes do caso de Luís Belo que terá saído de casa numa manhã, na carrinha de trabalho, com o empregado a quem disse que ia ao dentista depois de o deixar num cruzamento em Vagos. A carrinha foi encontrada mais tarde com as portas abertas e chave na ignição.