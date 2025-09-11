Encomenda de chaleira termina com micro-ondas, ventoinha e conta congelada

Há 2h e 46min

Em «A Sentença», João Patrício apresenta o caso «Chá Fervido, Conta Congelada». Lúcia Costa comprou online uma chaleira elétrica com copo para batidos, em 12 prestações. Na entrega, apressada e sem óculos, assinou o que julgava ser apenas uma nota de receção. Em vez da chaleira, recebeu um micro-ondas e uma ventoinha e, sem resposta da empresa, devolveu-os. Mais tarde descobriu que tinha assinado uma livrança que retirou de imediato todo o valor da conta, deixando-a bloqueada. Agora, exige a devolução do dinheiro e a reposição da normalidade.