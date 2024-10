Há 2h e 2min

Em «Festa é Festa», Aida (Ana Guiomar) está em pânico a olhar para dois indígenas. Tomé (Pedro Teixeira) agarra-se logo à mulher para a proteger e fala com maus modos para os indígenas. Josefa (Rita Salema) repreende Tomé e tenta falar com eles, mas Tomé acha que eles não perceberam nada e fala com eles em espanhol. Os indígenas continuam sem perceber nada e a olhar para eles com muita curiosidade.