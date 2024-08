Enfurecida, Simone dá um estalo a Sal: «Não voltes a dizer uma coisa dessas»

Há 1h e 38min

Em «Cacau», Simone (Alexandra Lencastre) enfurece-se e dá um estalo a Sal (Carolina Amaral), vincando que vem mesmo da linhagem de uma família rica no Brasil, nunca tendo feito nada daquilo. Sal insiste agora perceber por que ela se adaptou tão bem à vida de sem-abrigo quando foram expulsas, saindo com ar determinado em desvendar tudo. Simone, muito apreensiva, olha pensativa para as suas malas de viagem. A faca do jantar continua caída no chão.