Há 1h e 23min

Em «Queridos Papás», Matias (José Fidalgo) diz a Xavier (Tiago Teotónio Pereira) que deu as chaves de casa a Simão (Pedro Sousa), Xavier percebe que foi para ajudar o amigo e distrai-se com umas pernas. Quando se vai meter com ela percebe que é Luana (Íris Cayatte) e fica envergonhado.