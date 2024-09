Há 5 min

Em «Festa é Festa» estão todos felizes por estarem num sítio tão paradisíaco, mas em vez de aproveitarem, estão a pensar no que as pessoas da aldeia vão sentir quando virem as fotos das férias deles. Todos acham que os outros se vão roer de inveja. Josefa (Rita Salema) aconselha-os a aproveitarem as férias e não se preocuparem com o que os outros vão achar. Albino (Pedro Alves) adormece e ressona.